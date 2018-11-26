Порошенко подписал указ о введении военного положения

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Маркив

Петр Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

В указе отмечается, что положение будет действовать с 15:00 26 ноября до 15:00 25 января 2019 года. Также сообщается, что Генштабу Украины поручено принять меры по организации частичной мобилизации.

СНБО ввел в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Накануне корабли ВМС Украины нарушили морскую границу РФ, не реагируя на законные требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России. За нарушение границы и опасные маневры военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны с применением силы. В ходе инцидента трое украинских военных получили легкие ранения. Сейчас они находятся в одной из керченских больниц.

25 ноября проход через Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов из-за возможных провокаций. В понедельник, 26 ноября, судоходство в проливе возобновили в штатном режиме.

Особенности режима военного положения на Украине регламентируются законом "О правовом режиме военного положения", который приняли в 2000 году. Согласно тексту закона, военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Документ предусматривает предоставление власти полномочий, которые необходимы для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности. Кроме того, временно ограничиваются конституционные права и свободы граждан и юрлиц.

Согласно закону, во время военного положения власти имеют право вводить трудовую повинность для оборонительных работ, ликвидации природных и техногенных ЧС, использовать трудовые ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны, а также менять их режим работы, условия труда.

Также правительство имеет право изымать для временного пользования необходимое имущество ведомств, предприятий и граждан: автомобили, оборудование. Кроме того, становится возможным устанавливать особый режим въезда и выезда. Также военные получат полномочия ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта, проверять документы.

Кроме того, в случае необходимости, контролирующая сторона сможет беспрепятственно осматривать вещи, транспорт, багаж и грузы, служебные помещения и личное жилье граждан. Еще одной особенностью военного положения является право властей контролировать работу СМИ.

При этом ранее Порошенко заявил, что военное положение не означает объявление войны, а вводится исключительно для обороны Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что планы украинских властей объявить в стране военное положение после инцидента в Керченском проливе могут быть связаны с приближающимися в 2019 году выборами президента Украины. По словам Пескова, подобные решения "попахивают электоральными интригами".

Согласно документам, во время военного положения на Украине может быть приостановлена статья конституции страны о праве выбирать и быть избранным. Таким образом, выборы в 2019 году могут не состояться, а полномочия Порошенко автоматически продлятся.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, сообщила, что экипажи трех судов ВМС Украины, задержанные после нарушения границы РФ, опрашивают следователи в Керчи. Перед заседанием экспертного совета при уполномоченном Москалькова отметила, что в связи с задержанием трех украинских военных катеров "очень много вопросов было сегодня у уполномоченного по правам человека Украины, у украинских СМИ". По ее словам, в настоящее время члены экипажей украинских судов находятся в Крыму.

Все корабли задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.