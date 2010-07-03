МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

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Отсутствие России на публичных слушаниях по делу украинских моряков не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Слушания проходили 10 мая в Международном трибунале по морскому праву, передает РИА Новости. Зеленко подчеркнула, что Украина будет настаивать на немедленном освобождении моряков, их беспрепятственном возвращении на родину и возврате судов. Она пообещала, что решение суда они получат через считаные недели.

Ранее российская сторона уведомила Международный трибунал о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые без уведомления пересекли границу России.

Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине, на которых в итоге победил Владимир Зеленский.