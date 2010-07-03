В МИД РФ отреагировали на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В министерстве иностранных дел России заявили, что в Киеве используют инцидент в Керченском проливе во внутриполитических целях, передает РИА Новости.

Накануне Петр Порошенко заявил, что обратится в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии мер против РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение границы.

Российская сторона назвала поведение Киева недобросовестным, отметив, что Украина пренебрегла возможностью проведения переговоров. В ведомстве заявили, что не видят "в запрошенных Киевом мерах элемента срочной необходимости".

В российском ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Москва остается открытой к двусторонним контактам по вопросам, связанным с инцидентом в Керченском проливе.

В МИД заявили, что международный судебный процесс не помешает уголовному расследованию в России. Москва исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

Дипломаты подчеркнули, что права задержанных украинцев строго соблюдаются.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей.

Это произошло в Керченском проливе. Нарушителей задержали, а Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.