Зеленский сказал, что общего у Украины и России

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины и России из общего осталась только государственная граница.
Свои слова Зеленский связал с ситуацией с Крымом и Донбассом. "2295 километров и 400 метров "общего", – написал он в Facebook. Новоизбранный украинский лидер призвал Россию "вернуть контроль за каждым миллиметром границы".
Он также подчеркнул, что запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание моряков после инцидента в Керченском проливе "ни на йоту не приближает" разрешение проблемных вопросов между Москвой и Киевом. Такие отношения точно нельзя назвать братскими, заключил Зеленский.
24 апреля президент РФ упростил получение российских паспортов для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 73,22% голосов стал лидером на втором туре выборов президента Украины. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.
19 апреля Зеленский представил членов своей команды. Этих людей он назвал командой профессионалов, которые пойдут с ним в администрацию. Также избранный президент сообщил, что от чиновников старой команды он будет избавляться. Он обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании процесса подсчета с целью отложить дату инаугурации на период после 27 мая.
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