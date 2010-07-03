ЦИК Украины огласил официальные итоги выборов президента

ЦИК Украины огласил официальные итоги президентских выборов в стране. Лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 73,22% голосов. Об этом сообщает ТАСС.
Его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко – получил 24,45 % голосов.
Ранее Зеленский обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании процесса подсчета с целью отложить дату инаугурации на период после 27 мая. Это лишило бы нового президента возможности досрочно распустить Верховную Раду.
21 апреля на Украине завершился второй тур выборов президента. Порошенко признал поражение. Эти итоги Владимир Путин назвал "полным, абсолютным провалом" политики нынешнего президента.
Российские власти не поздравили Зеленского с избранием на пост. Дмитрий Песков указал, что говорить о поздравлениях преждевременно, так как "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам".
С победой его поздравил бывший украинский лидер Виктор Янукович. Как подчеркнул политик, украинцы доверили Зеленскому пост в очень тяжелый момент истории. Тем не менее в штабе Зеленского не приняли эти поздравления, подчеркнув, что такая поддержка им не нужна.
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