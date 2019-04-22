По следам выборов на Украине. Топ-5 артистов в большой политике

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Владимир Зеленский после второго тура выборов президента Украины одерживает уверенную победу над своим оппонентом Петром Порошенко. Более 70 процентов избирателей отдали ему свои голоса. Однако выборы на Украине – далеко не первый случай, когда артистам удается добиться успеха в большой политике. Узнайте, кто еще с комедийным творческим прошлым оказался во власти.

Михаил Евдокимов

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Всенародную любовь российский юморист Михаил Евдокимов снискал ролями в фильмах "Не валяй дурака" (1997), "Не послать ли нам гонца?" (1998) и "Старые клячи" (2000). А уже 4 апреля 2004 года актер победил на выборах губернатора Алтайского края, обойдя во втором туре голосования действующего главу региона Александра Сурикова. Главным лозунгом избирательной кампании Евдокимова стала фраза "Шутки в сторону!".

К сожалению, долго руководить регионом ему не довелось. 7 августа 2005 года Евдокимов погиб в автомобильной аварии на трассе М-52 "Чуйский тракт" Бийск – Барнаул. Народному избраннику было 47 лет. Помимо него, в машине находились охранник, водитель и жена. Удалось выжить только супруге Евдокимова.

Айк Марутян

Мэр Еревана Тарон Маргарян, занимавший свой пост на протяжении семи лет, на волне акций протеста в стране ушел в отставку 9 июля 2018 года. По итогам внеочередных выборов в Совет старейшин столицы Армении вошли три партии – "Мой шаг" – 57 мандатов, "Процветающая Армения" – пять мандатов, "Луйс" – три мандата. А новым мэром Еревана автоматически стал представитель политической силы, получившей большинство, – Айк Марутян.

За спиной нового главы города была карьера успешного комедийного актера. С 1995-го по 2002 год он играл в команде КВН политехнического института "Армянский проект". А в 2002 году вместе с друзьями основал компанию "Крутая студия", где работал в качестве актера, сценариста, режиссера и продюсера.

Вступив на должность мэра Еревана, Марутян пообещал восстановить, озеленить столицу, вернуть красоту города, обеспечить безопасность. А главное – все это сделать честно и справедливо.

Марьян Шарец

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Популярный в Словении комик Марьян Шарец, прославившийся благодаря пародиям на политиков и образу плебея Ивана Серпентиншека, который жалуется на жизнь и высмеивает женщин, в 2010 году победил на выборах мэра города Камник.

В 2017 году он баллотировался в президенты страны. Экс-комику не хватило нескольких процентов до победы. Шарец получил 46 процентов голосов, а его конкурент, действовавший глава государства Борут Пахор, получил более 53 процентов.

Но на этом политическая карьера Шареца не окончилась. В сентябре 2018 года он был избран премьер-министром Словении.

Йон Гнарр

Исландский комедийный актер Йон Гнарр создал "Лучшую партию", которая позиционировала себя как "анархо-сюрреалистическая". Затем новоиспеченный политик баллотировался на пост мэра столицы островного государства – Рейкьявика.

Любопытно, что Гнарр честно пообещал избирателям не выполнять своих оригинальных обещаний, таких как бесплатно выдавать полотенца в бассейнах, открыть "Диснейленд" в аэропорту Рейкьявика и бесплатно списать всем долги. Среди прочего Гнарр также заявил, что в городском парламенте отныне больше никто не будет употреблять наркотики.

Несмотря на шуточную предвыборную кампанию, он получил большинство голосов избирателей. Комик возглавлял столицу Исландии с 2010-го по 2014 год. Отставив шутки в сторону, избранник народа реструктуризировал городскую финансовую систему, помогал реорганизации системы школьного образования и развивал туризм. При Гнарре доходы столицы Рейкьявика в области туризма выросли на 20 процентов.

Джимми Моралес

Фото: ТАСС/AP/Luis Soto

Когда-то будущий президент Гватемалы Джимми Моралес вместе со старшим братом в течение 15 лет делал комедийное шоу Moralejas. Часто во время представлений братья выступали в образе простых крестьянских парней Нито и Нето.

В 2011 году Джимми Моралес увлекся политикой. А уже в 2015 году, в разгар сотрясавших страну громких коррупционных скандалов, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Гватемалы и победил с лозунгом "Не коррумпированный, не вор".

Однако вскоре Моралес оказался в эпицентре коррупционного скандала. Несмотря на протесты и требования покинуть пост президента, он пока остается действующим главой государства.

