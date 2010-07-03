Путин прокомментировал итоги выборов на Украине

Фото: ТАСС/Валарий Шарифулин

Владимир Путин расценивает итоги выборов на Украине как полный провал политики прежнего президента Петра Порошенко. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-корейских переговоров с председателем Госсовета КНДР.

"Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", – цитирует ТАСС российского лидера. Он подчеркнул, что Кремль готов восстанавливать отношения с Киевом в полном объеме, но все зависит от политики избранного президента.

Также российский президент прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР. "Я не вижу в этом ничего необычного, соседние страны давно это делают", – сказал Путин. Он также отметил, что Россия будет содействовать нормализации ситуации на юго-востоке Украины, если новые власти страны начнут исполнять Минские договоренности.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов избирателей после обработки 100 процентов протоколов. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае. Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году.

Российские власти не стали поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Дмитрий Песков указал, что говорить о поздравлениях преждевременно, так как "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам".

