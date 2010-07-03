Порошенко намерен участвовать в следующих выборах президента Украины

Петр Порошенко собирается вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он заявил, обращаясь к сторонникам, передает "Интерфакс".
"Мы вернемся на улицу Банковую (улица, на которой стоит здание администрации президента. – Прим. ред.) после следующих президентских выборов", – сказал политик вечером 22 апреля.
В ответ на это заявление участники принялись сканировать: "Через год!". Вскоре Порошенко с ними согласился, поблагодарив свою команду и всех, кто его поддержал.
Политик добавил, что сделает все для обеспечения единства украинского народа.
После обработки 99% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, а Петр Порошенко набрал 24,46%. Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой.
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