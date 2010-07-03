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17:39

Соратников Порошенко вызвали в Генпрокуратуру Украины

за рубежом

17:39

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Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO/EPA

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос соратников Петра Порошенко – экс-главу его администрации Бориса Ложкина, замглавы администрации Алексея Филатова и ранее возглавлявшую Национальный банк страны Валерию Гонтареву. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Кроме того, в украинской Генпрокуратуре ждут экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко. Как следует из текстов повесток, их планируют допросить по делу украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Курченко известен как владелец медиахолдинга UMH, ГК ВЕТЭК, "Газа Украины",а также харьковского футбольного клуба "Металлист". Ему же принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", где теперь действует временная администрация.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Курченко в присвоении имущества "Укргаздобычи" и в контрабанде нефтепродуктов. Предпринимателя подозревают в крупных хищениях путем подлога документов и других финансовых махинаций при содействии окружения экс-лидера Украины Виктора Януковича.

В марте 2019 года расследование дела Курченко завершилось. По данным СМИ, подозреваемыми по нему проходят 98 человек, включая ближайших соратников Петра Порошенко.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов главы государства. По предварительным результатам, Владимир Зеленский набрал более 73% голосов, сильно опередив своего соперника Петра Порошенко. Зеленский станет шестым президентом страны с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

за рубежом

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