Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Москвой

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук посоветовал Владимиру Зеленскому в случае победы на президентских выборах на Украине добиться сделки с Москвой, передает ТАСС.

"Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга. Мы говорим, что необходимо восстановить экономическое сотрудничество на прагматичной основе", – заявил он.

Медведчук подчеркнул, что Петр Порошенко своей политикой уже довел до того, что Украина из-за ухудшения связей с Россией ежегодно теряет 20 миллиардов долларов экспортной выручки.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур состоится 21 апреля.

В начале апреля Зеленский объявил о готовности начать переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, вести диалог с Москвой необходимо при участии представителей стран Запада.

До этого Зеленский рассказал, что встретился бы с Путиным с российским лидером только после "возвращения" Крыма, а первый вопрос, который он задал бы Владимиру Путину при встрече, сколько еще Россия готова компенсировать денег за то, что отобрала "их территории".