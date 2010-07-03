Зеленский рассказал, о чем хочет спросить Путина

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину при встрече, передает РИА Новости.

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе", – заявил он.

Таким образом, Зеленский дал понять, что встретится с российским лидером только после "возвращения" Крыма.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. В них участвовали рекордные 39 кандидатов. По последним данным, явка составила 64%.

После подсчета 60% протоколов ЦИК Украины объявил о проведении второго тура выборов, поскольку ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей.

Пока лидирует шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,20% голосов избирателей. На втором месте действующий глава государства Петр Порошенко, получивший 16,64%.