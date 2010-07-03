ЦИК Украины заявил о втором туре выборов президента

После подсчета 60% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о проведении второго тура выборов президента страны, передает ТАСС.
По словам председателя украинского ЦИК Татьяны Слипачук, ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей.
Ранее стало известно, что после обработки более половины голосов, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,20% голосов избирателей. На втором месте действующий глава государства Петр Порошенко, получивший 16,64%.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. В них участвовали рекордные 39 кандидатов. По последним данным, явка составила 64%. В ходе голосования поступило более двух тысяч жалоб о нарушениях.
По словам политолога Ивана Мезюхо, несмотря на лидерство Зеленского, Порошенко все еще может сохранить за собой президентское кресло.
ЦИК обработал более половины протоколов на выборах Украины
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