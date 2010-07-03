Политолог рассказал о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре

После подсчета 50,18% протоколов во второй тур выборов президента Украины прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Шансы обоих кандидатов оценил политолог Иван Мезюхо, передает RT.
Пока что Зеленский набрал 30,20% голосов, а Порошенко – 16,64%. Первый, по словам Мезюхо, все еще может рассчитывать на дальнейшее лидерство в гонке, несмотря на отсутствие политического рейтинга. Впрочем, эксперт не торопится списывать со счетов нынешнего украинского лидера.
"У Порошенко все еще есть шанс сохранить за собой кресло главы украинского государства – скорее всего, он продолжит избирательную кампанию по принципу максимального противопоставления кандидату Зеленскому", – сказал Мезюхо.
Он добавил, что если дебаты между кандидатами состоятся, это будет на руку Порошенко. Зеленскому, по утверждению политолога, сложно держать информационный удар.
Мезюхо добавил, что наступило время "для переговоров и ситуативных союзов" между бывшими и нынешними участниками президентской кампании.
После подведения предварительных итогов, ни один из кандидатов не получил 50% голосов. Было принято решение проводить второй тур выборов. По последним данным, явка на участках составила около 64%. При этом в ходе голосования поступило более двух тысяч жалоб о нарушениях.
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