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10:30

Политолог рассказал о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре

политика за рубежом

10:30

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

После подсчета 50,18% протоколов во второй тур выборов президента Украины прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Шансы обоих кандидатов оценил политолог Иван Мезюхо, передает RT.

Пока что Зеленский набрал 30,20% голосов, а Порошенко – 16,64%. Первый, по словам Мезюхо, все еще может рассчитывать на дальнейшее лидерство в гонке, несмотря на отсутствие политического рейтинга. Впрочем, эксперт не торопится списывать со счетов нынешнего украинского лидера.

"У Порошенко все еще есть шанс сохранить за собой кресло главы украинского государства – скорее всего, он продолжит избирательную кампанию по принципу максимального противопоставления кандидату Зеленскому", – сказал Мезюхо.

Он добавил, что если дебаты между кандидатами состоятся, это будет на руку Порошенко. Зеленскому, по утверждению политолога, сложно держать информационный удар.

Мезюхо добавил, что наступило время "для переговоров и ситуативных союзов" между бывшими и нынешними участниками президентской кампании.

После подведения предварительных итогов, ни один из кандидатов не получил 50% голосов. Было принято решение проводить второй тур выборов. По последним данным, явка на участках составила около 64%. При этом в ходе голосования поступило более двух тысяч жалоб о нарушениях.

политика за рубежом

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