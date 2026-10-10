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10 октября, 13:41

Спорт

Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира в Пекине

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Россиянка Мирра Андреева обыграла чешку Николу Бартунькову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной под четвертым номером. В решающем матче россиянка встретится с победительницей пары между бельгийкой Элизе Мертенс (13-й номер посева) и китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая выступает благодаря специальному приглашению организаторов.

19-летняя Андреева занимает пятую строчку мирового рейтинга. На ее счету шесть титулов WTA в одиночном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на хардовом покрытии. Действующая чемпионка американка Аманда Анисимова пропускает соревнования из-за травмы.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае. Во втором круге 27-я ракетка мира обыграл британца Артура Фери, занимающего 37-ю строчку в рейтинге. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Следующим соперником Хачанова станет 83-й номер рейтинга француз Адриан Маннарино. Для россиянина этот выход в третий круг стал первым с 2023 года. Тогда на этой стадии он уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову.

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