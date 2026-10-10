Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ

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Режим ЧС введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где повреждены дома из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в мессенджере MAX по итогам внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Скрябин поручил организовать работу оперштабов и комиссий для оценки ущерба, а также провести обход для фиксации повреждений. Помимо этого, он потребовал осуществить прием заявок на оказание материальной помощи у пострадавших.

"Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий", – говорится в сообщении.

Глава города также рассказал, что после атаки ВСУ движение полностью перекрыто на Западном мосту в Ростове-на-Дону, а со стороны Темерницкого моста – в створе проспекта Сиверса – закрыт въезд в город.

"На улице Луговой в районе адресного ориентира Луговая, 44 движение закрыто", – предупредил Скрябин.

Он отметил, что в настоящее время въезд в город по мостам возможен только через Ворошиловский мост. Также проезд возможен через Аксайский мост.

Атаки беспилотников на Ростовскую область фиксировалась с вечера 9 октября. Медицинская помощь оказана шести мирным гражданам. Погибших нет.

По предварительным данным, были повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также инфраструктурных объектов в разных районах города. В частности, в Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе.

Также ликвидируется возгорание на складских промышленных мощностях. Помимо этого, повреждения получили два судна. Кроме того, из-за повреждения железнодорожного моста движение поездов в обоих направлениях временно останавливалось. На данный момент 25 пассажирских поездов задерживаются в пути.

