Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский объявил о готовности начать переговоры с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина".

По словам Зеленского, вести диалог с Москвой необходимо при участии представителей стран Запада. "Нужно продолжать Минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат", − подчеркнул кандидат в президенты Украины. Он пояснил, что имеет в виду "формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей".

Зеленский также сказал, что Украине следует как можно скорее прекратить огонь в Донбассе.

В воскресенье, 7 апреля, украинский ЦИК подвел официальные итоги первого тура президентских выборов в стране. Согласно полученным данным, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей. Его главный оппонент, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

В преддверии выборов Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" 14 апреля.