Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского провести дебаты перед вторым туром голосования. Политик предложил встретиться и подискутировать на актуальные темы 14 апреля на стадионе "Олимпийский". Такое заявление Порошенко сделал в интервью на телеканале "Украина".
"14 апреля, в следующее воскресенье, жду его для проведения дебатов", − подчеркнул Порошенко. Он добавил, что, по его мнению, лучше всего будет начать дебаты в 19:00 или 20:00.
Кроме того, действующий украинский лидер подчеркнул. что приглашает все телеканалы, чтобы "дебаты прошли в том месте и в то время, как хотел Зеленский". В то же время он признался, что считает киевский стадион "не лучшим местом" для подобной встречи. Порошенко также призвал оппонента прекратить "дискуссии по форме" и "перейти к дискуссии по сути".
Ранее Зеленский предложил лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко выступить арбитром во время их встречи с Порошенко, чтобы "избежать подкупа, провокаций, административного давления". Однако Тимошенко ответила отказом.
7 апреля ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Зеленский заручился поддержкой 30,24% голосов избирателей. Порошенко получил 15,95%. Второй тур назначен на 21 апреля.
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