Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед вторым туром выборов. Поиски другого независимого модератора продолжат. Об этом заявил советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей", – приводит слова Разумкова "Интерфакс".
Ранее Зеленский предложил Тимошенко выступить арбитром во время их встречи с Порошенко, чтобы "избежать подкупа, провокаций, административного давления".
Проведение дебатов кандидатов в президенты на киевском стадионе "Олимпийский" обойдется примерно в миллион долларов.
Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Оба кандидата прошли во второй тур.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко – 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.
Тимошенко назвала результаты нынешнего президента Украины на выборах сфальсифицированными. По ее словам, были применены "грязные технологии".
Глава партии "Батькивщина" заявила, что не будет оспаривать итоги первого тура в суде, потому что не верит в украинскую судебную систему. Кроме того, она пояснила, что не готова выводить людей на улицы, чтобы не расшатывать ситуацию в стране.
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