Онищенко считает очевидными проблемы Порошенко с алкоголем

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Зависимость от алкоголя действующего президента Украины Петра Порошенко очевидна, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"То, что он зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду. Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты", – передает РИА Новости слова Онищенко.

В то же время он уточнил, что тест может показывать отрицательные результаты у человека, имеющего проблемы с алкоголем, но при этом сдававшего анализы трезвым.

Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре на НСК "Олимпийском" в Киеве. Быстрый тест показал отсутствие в его организме психоактивных веществ. Об этом заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый. Анализы также сдал другой кандидат в президенты – Владимир Зеленский.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля, его участниками станут лидер первого тура Владимир Зеленский и Порошенко.