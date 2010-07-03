Онищенко считает очевидными проблемы Порошенко с алкоголем

Зависимость от алкоголя действующего президента Украины Петра Порошенко очевидна, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"То, что он зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду. Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты", – передает РИА Новости слова Онищенко.
В то же время он уточнил, что тест может показывать отрицательные результаты у человека, имеющего проблемы с алкоголем, но при этом сдававшего анализы трезвым.
Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре на НСК "Олимпийском" в Киеве. Быстрый тест показал отсутствие в его организме психоактивных веществ. Об этом заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый. Анализы также сдал другой кандидат в президенты – Владимир Зеленский.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля, его участниками станут лидер первого тура Владимир Зеленский и Порошенко.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.