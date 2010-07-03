Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь перед публичными дебатами, которые пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Сперва перед представителями СМИ анализ сдал Зеленский. Лидер первого тура выборов пришел вместе с журналистами в клинику. Это следует из трансляции его команды в Facebook.
Политик пообещал, что результат покажет публично через три дня, когда он придет на электронную почту. Он также сообщил, что отказался сдавать анализы на стадионе "Олимпийский", потому что там нет лаборатории.
Затем в режиме онлайн кровь сдал действующий президент Петр Порошенко. Он сделал это в медпункте Национального спорткомплекса "Олимпийский". Общаясь с журналистами, он отметил, что доволен тем, что Зеленский принял его предложение провести дебаты. По его словам, это не шоу, а возможность получить информацию, ответы о будущем государства на годы вперед.
Порошенко обратил внимание на отсутствие Зеленского. Перед камерами он обратился к своему оппоненту словами из украинской песни: "Я прийшов – тебе нема", и выразил надежду, что политик "наберется мужества и придет на дебаты".
3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли не в телестудии, а на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Порошенко согласился.
Позже Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать ведущей во время их встречи с Порошенко, чтобы "избежать подкупа, провокаций, административного давления".
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко – 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.
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