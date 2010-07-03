Тимошенко не признала результаты Порошенко на выборах президента Украины

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала результаты нынешнего президента Петра Порошенко на выборах сфальсифицированными. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, были применены "грязные технологии". В качестве одной из них Тимошенко назвала регистрацию 39 кандидатов для того, чтобы распылить голоса и чтобы шанс выйти во второй тур имел действующий президент.

Второе, по словам лидера "Батикивщины", – это подкуп. Он проводился из бюджетных и внебюджетных средств, объяснила она. Из бюджета выплатили одноразовую доплату к пенсии миллионам пенсионеров, на второй тур планируется такая же доплата.

Политик напомнила, что в бюллетенях для голосования был внесен ее "зарегистрированный однофамилец". При подсчете голосов часть бюллетеней переложили в его стопку. Более 1% бюллетеней, где ставили отметки за нее и за ее однофамильца, признали недействительными, указала Тимошенко.

В сам день выборов на сотнях участков была 100-процентная явка избирателей и похожие высокие результаты в пользу действующего президента – более 80 процентов, отметила она. Политик добавила, что эти манипуляции подтверждаются видеозаписями, на которых видно, как сотни бюллетеней из стопок за других кандидатов перекладывались в стопку за Порошенко.

Глава партии "Батькивщина" заявила, что не будет оспаривать итоги первого тура в суде, потому что не верит в украинскую судебную систему. Кроме того, она пояснила, что не готова выводить людей на улицы, чтобы не расшатывать ситуацию в стране.

Тимошенко сказала, что во втором туре не будет поддерживать ни действующего Порошенко, ни Зеленского.

Выборы на Украине прошли 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, попали выдвиженец партии "Слуга народа" и руководитель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, набравший 30,24 процента голосов, и действующий президент Петр Порошенко с 15,93 процента поддержки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль следит за ходом выборов, однако пока делать выводы преждевременно.