В Кремле считают преждевременным делать выводы по выборам на Украине

Президентская кампания на Украине пока не завершилась, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур было бы, наверное, неверно. Естественно, об этом речи не идет. Победитель выборов пока не определен на Украине", – указал Песков.
Он добавил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями кандидатов в президенты Украины и "делают выводы".
Песков также ответил на высказывания Владимира Зеленского, подчеркнув, что тема Крыма навсегда закрыта.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у Кремля нет позиции по предложению депутатов не признавать выборы на Украине. При этом он напомнил, что, согласно конституции, внешнюю политику России определяет президент.
Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. После подсчета 60% голосов лидирует шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,36% избирателей. Далее следует действующий президент страны Петр Порошенко (16,40%).
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, будет назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил, что Россия не признает итоги выборов президента Украины, поскольку избиратели на юго-востоке страны были искусственно отстранены от голосования. Он подчеркнул, что позиция РФ будет зависеть от реакции Киева на тысячи жалоб на нарушения в ходе первого тура и итоги второго тура.
Эксперты рассказали о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре
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