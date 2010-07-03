ЦИК Украины подсчитал 60% голосов на президентских выборах

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Шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 60,28% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Зеленский заручился поддержкой 30,36% избирателей. Второе место занимает действующий президент страны Петр Порошенко. Он набрал 16,40% голосов избирателей. Далее следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,08%), уточняет ТАСС.

ЦИК Украины должен огласить окончательные результаты выборов не позднее 10 апреля. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, будет назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил, что Россия не признает итоги выборов президента Украины, поскольку избиратели на юго-востоке страны были искусственно отстранены от голосования.

Он подчеркнул, что позиция РФ будет зависеть от реакции Киева на тысячи жалоб на нарушения в ходе первого тура и итоги второго тура.

