Почему Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины

Накануне, 31 марта, на Украине прошли выборы президента страны. В понедельник украинская Центральная избирательная комиссия(ЦИК) начала вести подсчет голосов. Известно, что наибольшую поддержку получил шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали более 30 процентов избирателей. Однако этого не достаточно для безоговорочной победы, поскольку для нее требуются 50 и более процентов голосов. Поэтому ЦИК Украины объявил о предстоящем втором туре выборов, который пройдет 21 апреля. Разбираемся, почему Зеленский пользуется популярностью у украинцев.

Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO

"Экзитполов много, а президент один"

По результатам обработки данных со всех округов, итоговая явка избирателей в первом туре президентских выборов на Украине составила более 63 процентов. Хотя это запрещено законом, данные экзитполов (социологический опрос граждан на выходе из избирательных участков) публиковались во время голосования.

Так, например, главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва раскрыл в интернете данные, которые поступали ему от социологов. Чтобы хоть как-то оставаться в рамках закона, он зашифровал имена кандидатов. Так, шоумен Зеленский стал "настойкой крапивной "Зеленый человечек", действующий лидер страны Петр Порошенко – "ликером "Шоколадный заяц", Юрий Бойко (кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") – "настойкой юго-восточной с корой подмосковной березы "Бойкая", а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – "коктейлем Ю-1960". Согласно этим данным, Зеленский лидировал с 27–29 процентами голосов, оторвавшись от Порошенко на почти 10 процентов. Следом расположились Бойко с 14–15 процентами и Тимошенко с 14.

Данные других экзитполов неизменно оставляли Зеленского на первом месте, но отводили другие места остальным кандидатам. "Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло – 30,4%. Как видите, экзитполов много, а президент один", – так прокомментировал "войну экзитполов" Зеленский. Тем самым он пошутил над одним из предвыборных лозунгов Порошенко: "Кандидатов много – президент один".

1 апреля расстановка сил, по официальным данным ЦИК, после обработки 90,11 процента протоколов представляется таким образом: с результатом 30,26 процента голосов лидирует Зеленский, Порошенко поддержали 15,99 процента граждан, а Тимошенко – 13,36 процентов.

"Посмеемся, и хватит"

Фото: ТАСС

Комментируя накануне первые, неофициальные данные, Порошенко заявил, что начинает со следующего дня "борьбу за выигрыш во втором туре".

Тем же вечером в телеобращении к избирателям он сообщил, что "через несколько минут наступит 1 апреля – День смеха". "Посмеемся, и хватит. А со 2 апреля будет не до шуток", – добавил он.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что настроен "только на победу". "Нам все равно, с кем быть во втором туре... Мне уже сказали, что есть какие-то фейки: мы с кем-то уже "договариваемся, объединяемся". Мы ни с кем не договариваемся. Мы – молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны", – заявил он в своем штабе.

Согласно предвыборной программе Зеленского, он намерен создать "Украину мечты". Кандидат в президенты хочет, чтобы Украина была страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". По его мнению, врачи и учителя должны получать "реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", ну а "бабушка" должна получать "достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку". Зеленский также выступает за прекращение войны.

Чего можно ждать во втором туре?

Фото: ТАСС/ AP Photo/Sergei Grits

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал Москве 24, что "ничего сверхъестественного" в итогах первого тура нет. "Мы говорим Владимир Зеленский, а подразумеваем графу "против всех", – полагает эксперт.



Денис Денисов директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии В этом отношении любое новое лицо, которое никак не было причастно к политическому процессу, вызывало интерес. А бэкграунд Зеленского, связанный с телевидением и медийностью, подразумевал, что определенный рейтинг у него будет.

При этом Денисов опасается за будущее Украины, учитывая, что граждане готовы "отдать бразды правления государством в руки человека, который этим никогда не занимался". "Достаточно точно можно просчитать второй тур, основываясь на математических моделях перетока голосов (от проигравших кандидатов. – Москва 24). Конечно, многие из них отойдут Зеленскому. Но тут надо не забывать, что у Порошенко мощнейший административный, государственный ресурс", – заключил Денисов.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин считает, что у Зеленского достаточно большая поддержка, но Порошенко еще может одержать победу, если ему удастся "консолидировать вокруг себя" кандидатов, выбывших из гонки по результатам первого тура голосования. Колядин также полагает, что отношения России и Украины, скорее всего, не улучшатся, если действующий президент останется еще на один срок. Но в случае победы Зеленского есть шанс на потепление.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Москвой 24 также отметил, что, по его мнению, "наименьшее зло для России" – это Владимир Зеленский, поскольку кампания Порошенко была построена на "эксплуатации" противостояния с Россией.



Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Символично, что именно в первый день после первого тура прекращает свое действие договор о дружбе между Россией и Украиной. Это своеобразный "подарок" Порошенко своему народу. И это тоже свидетельствует в пользу того, что ничего хорошего в российско-украинских отношениях при нем не будет.



При этом эксперт отмечает, что общественность пока мало знает о Зеленском как о политике. "У него нет политического бэкграунда. Но в своей программе он, с одной стороны, тщательно дистанцировался от внешнеполитической проблематики. С другой стороны, можно двояко трактовать его позицию", – напоминает Шаповалов.

Тем не менее, полагает эксперт, это шанс для российско-украинских отношений. "Именно потому, что нет негативного бэкграунда", – заключил политолог.