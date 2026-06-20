Пострадавший в результате атаки ВСУ под Брянском ребенок находится в реанимации

Фото: елеграм-канал "Официальный Минздрав - новости здравоохранения и фармацевтики Республики Беларусь"

Ребенок, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, после операции находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.

По данным министерства, ребенок находится в сознании и самостоятельно дышит. Рядом с ним мама.

"Дети в РНПЦ детской хирургии – стабильны, с положительной динамикой. Взрослый пациент переведен из реанимации в отделение, состояние стабильное", – отметили в министерстве.

Там добавили, что всем пострадавшим в полном объеме оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Беспилотник атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. Погибла сопровождавшая команду женщина Виктория Горошко, которая, как позднее выяснилось, была беременна.

Ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Однако прогнозы медиков благоприятные, жизням детей ничего не угрожает. После консилиума врачей пострадавших доставили в белорусские больницы для лечения по месту жительства. Уголовные дела возбуждены в России и Белоруссии.