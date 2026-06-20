Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 21:39

Происшествия

Пострадавший в результате атаки ВСУ под Брянском ребенок находится в реанимации

Фото: елеграм-канал "Официальный Минздрав - новости здравоохранения и фармацевтики Республики Беларусь"

Ребенок, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, после операции находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.

По данным министерства, ребенок находится в сознании и самостоятельно дышит. Рядом с ним мама.

"Дети в РНПЦ детской хирургии – стабильны, с положительной динамикой. Взрослый пациент переведен из реанимации в отделение, состояние стабильное", – отметили в министерстве.

Там добавили, что всем пострадавшим в полном объеме оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Беспилотник атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. Погибла сопровождавшая команду женщина Виктория Горошко, которая, как позднее выяснилось, была беременна.

Ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Однако прогнозы медиков благоприятные, жизням детей ничего не угрожает. После консилиума врачей пострадавших доставили в белорусские больницы для лечения по месту жительства. Уголовные дела возбуждены в России и Белоруссии.

Мурашко заявил, что медпомощь пострадавшим при атаке на автобус в Брянске оказана

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика