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20 июня, 19:16

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АВС: неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго

Фото: Getty Images/Scott Olson

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, сообщил телеканал АВС со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Около 23:00 по местному времени (07:00 по московскому времени в субботу, 20 июня. – Прим. ред.) полиция Чикаго прибыла в квартал Принстон-парк из-за стрельбы.

По данным телеканала, красный внедорожник подъехал к большой толпе, и двое злоумышленников, находившихся в машине, открыли огонь. Затем они скрылись с места.

В результате случившегося пострадали не менее 13 человек. Среди них были люди в возрасте от 17 до 47 лет, все они госпитализированы.

Ранее звуки стрельбы раздались на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Правоохранители задержали одного человека. В результате произошедшего никто не пострадал.

Новости мира: подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер задержали в Нью-Йорке

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