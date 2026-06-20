Петр Толстой: реконструкцию инновационной спортплощадки в Выхино-Жулебине завершат к осени

Фото: Григорий Матвеев

Вице-спикер Государственной Думы РФ, секретарь Московского городского отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой проверил ход реконструкции ледовой площадки на Привольной улице в районе Выхино-Жулебине. Объект находится в высокой степени готовности. После завершения работ пространство станет одним из самых современных в округе и будет работать круглый год.



"Каток благодаря современному покрытию сможет сохранять лед даже при плюсовой температуре. Зимой на нем можно будет заниматься хоккеем или фигурным катанием, а летом – играть в волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол. Завершить работы планируют к началу осени. Реконструкция ледового поля на Привольной улице – часть системной работы по развитию спортивной инфраструктуры Москвы. В городе уже действует более 10 всесезонных площадок, в этом году обустроят еще более 20 таких объектов", – сказал Толстой.



Работы на катке в Выхино-Жулебине ведутся с применением современных технологий и износостойких материалов. По периметру установят ограждение и смонтируют систему освещения. Также здесь появятся пункт проката, кафе, раздевалки, медицинский пункт и пост охраны.



Толстой добавил, что в Москве на постоянной основе продолжается развитие спортивной инфраструктуры для летнего и зимнего отдыха. По итогам прошлого года в столице возвели порядка 40 спортивных сооружений. В планах на 2026 год – строительство и реконструкция еще 47.



В Москве идет работа по созданию лыжных маршрутов нового поколения. В 2025 году был разработан единый стандарт их оборудования и принято решение о создании 14 флагманских лыжных трасс общей протяженностью более 240 километров. Стандарт предполагает наличие систем искусственного оснежения и освещения, ратраков, обустроенной стартовой и финишной зон, теплых раздевалок, точек питания и проката инвентаря, единой навигации.



Такая флагманская трасса протяженностью 13 километров открылась на юго-востоке столицы в парке 850-летия Москвы в декабре 2025 года. Она связала парк 850-летия Москвы в районе Марьино и парк на набережной Москвы-реки в районе Капотня.

Параллельно с этим продолжается строительство новой круглогодичной спортивной площадки на Медынской улице в районе Бирюлево Западное. Все работы планируются завершить до конца августа 2026 года.

Такие объекты проектируются по принципу круглогодичности. Одна и та же локация летом служит зоной кроссфита и баскетбольной площадкой, а зимой превращается в хоккейную коробку. Комфорт в морозы обеспечивают отапливаемые раздевалки и подогрев покрытия.