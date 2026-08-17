Врач Кондрахин: осенняя жигалка может переносить сибирскую язву и туляремию

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Осенняя жигалка может переносить трансмиссивным путем такие серьезные заболевания, как сибирская язва, туляремия и стафилококковая инфекция. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал РИА Новости, что осенние жигалки активизируются в Московском регионе в августе и могут кусать людей, как комары и слепни. При этом их почти невозможно отличить от обычных мух.

Эти насекомые, как правило, обитают возле открытых водоемов и в болотистых местах, где они откладывают личинки в гниющие растительные остатки или навоз. При этом в городах их не бывает.

По словам Кондрахина, в Африке эти насекомые могут даже переносить чуму свиней, опасную для крупного рогатого скота. Для защиты врач рекомендовал использовать репелленты и носить закрытую одежду – сапоги, рубашки с длинными рукавами, перчатки, москитные сетки на лицо. Кроме того, лучше избегать мест, где происходит гниение.

"Если укус произошел, можно поймать муху, отнести в лабораторию Санэпиднадзора для проверки. Возможно, придется профилактически применять антибиотики", – сказал он.

При этом, если не было видно, кто конкретно укусил, специалист посоветовал просто запомнить дату укуса. Это поможет врачу, если через некоторое время появятся какие-либо признаки заболевания.

Вместе с тем Кондрахин отметил, что лучше не создавать излишний ажиотаж и не бояться, так как в средней полосе России, особенно в европейской ее части, этих мух мало. Он добавил, что такая проблема может быть в лесах и на открытых пространствах, однако там и так всегда много насекомых, которые могут укусить.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что в Московской области можно встретить южнорусского тарантула. По его словам, в дневное время этот вид прячется в укромных местах и выползает только ночью.

Несмотря на то что нападение этого членистоногого маловероятно, эксперт предупредил об опасности яда тарантула для аллергиков или людей с индивидуальной непереносимостью.

