Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с первым сообщением за день

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала первое сообщение за день. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Сигнал прозвучал в эфире в 12:48 по московскому времени. В этот момент в эфире было слышно слово "атрий".

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Обычно она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего получила прозвище "жужжалка".

Ранее на радиостанции "Судного дня" были выявлены два новых сигнала. 13 августа в 12:34 по московскому времени удалось зафиксировать сигнал "звукошнек". Также в 13:52 в эфире прозвучало слово "выродок".

Кроме того, 9 августа удалось разобрать послание "шрамоскот", которое можно было услышать в 15:41 по московскому времени. При этом его значение неизвестно.

