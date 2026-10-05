Путин поздравил жителей Рязанской области с открытием филиала НЦ "Россия"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам торжественной церемонии открытия филиала Национального центра "Россия" в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент обратил внимание на культурное и историческое богатство региона. По его словам, жители Рязанской области гордятся его историей, достопримечательностями и традициями, передающимися новым поколениям. Глава государства добавил, что самобытные промыслы и фольклор необходимо сохранять.

Путин подчеркнул, что Рязанщина является родиной многих известных ученых, деятелей искусства, воинов и полководцев, политиков и общественников, которые внесли свой вклад в историю. Президент также напомнил, что Рязань называют столицей Воздушно-десантных войск России.

Отдельное внимание в телеграмме уделено нынешним достижениям области, которые демонстрируются на выставке в НЦ "Россия". Путин отметил, что регион воплощает важные проекты в сфере промышленности, туризма, здравоохранения и экологии, а также в образовании, сельском хозяйстве, культуре.

Президент заявил, что рязанский филиал НЦ будет не только рассказывать гражданам о достижениях региона, но и поспособствует проведению творческих и деловых встреч.

Ранее филиал Национального центра "Россия" открылся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Как подчеркивал российский лидер, в регионе последовательно развиваются производственный, технологический и кадровый потенциал. Кроме того, реализуются программы в области экологии и здравоохранения.

