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05 октября, 20:26

Политика

Оборонительные сооружения появятся около Чернобыля

Фото: 123RF.com/skydiez

В Киевской области около Чернобыля возводятся оборонительные сооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Одно из изданий опубликовало фотографии, на которых видно, как военные разматывают колючую проволоку. Утверждается, что устанавливается до 35 рядов заграждений.

Ранее американские журналисты писали, что украинская ПВО не справляется с современными российскими технологиями, из-за чего Киев по условиям приближается к прифронтовой зоне.

Отмечалось, что последние удары России по украинской столице привели к масштабным последствиям для обороны города.

В свою очередь, советник российского президента Антон Кобяков отмечал, что на Украине пройдена точка невозврата. По его словам, страну ждет вымирание.

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