Дочь Никиты Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО

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Дочь режиссера Никиты Михалкова, актриса театра и кино Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе департамента внутренней политики региона.

Местные СМИ писали, что пара также крестила дочь в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

"Мы подтверждаем. Все, что написано, мы подтверждаем", – сказала собеседница агентства.

Ранее актриса Юлия Пересильд вышла замуж, однако личность супруга не разглашалась. На праздновании своего 42-летия артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. На вопрос о замужестве она ответила положительно и уточнила, что очень счастлива.