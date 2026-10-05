Офтальмолог Шилова: двухчасовые прогулки помогут школьникам сохранить зрение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перерывы на отдых каждые 30–40 минут работы и двухчасовые прогулки каждый день помогут сохранить зрение школьника. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она напомнила, что в учебный период глаза ребенка испытывают особенно большую нагрузку. Поэтому родителям важно следить, чтобы школьник правильно ее распределял и регулярно давал глазам отдыхать.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург После 30–40 минут занятий следует делать перерыв. При этом главная ошибка современных школьников в том, что во время отдыха от чтения и письма они переключаются на гаджеты. В итоге глаза практически не расслабляются, потому что продолжают работать на близком расстоянии. Правильно будет встать из-за стола, пройтись и рассмотреть предметы, которые расположены удаленно.

Также при чтении и выполнении домашних заданий расстояние от глаз до книги или тетради должно составлять примерно 30–40 сантиметров. Монитор компьютера лучше располагать примерно на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, не стоит читать лежа, в транспорте и пользоваться гаджетами в темном помещении. В противном случае глазам приходится напрягаться еще больше, они быстро устают.

"Школьнику важно ежедневно проводить на улице не менее двух часов. Естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке и помогает в профилактике развития и прогрессирования миопии", – подчеркнула офтальмолог.

Если у ребенка уже есть проблемы со зрением, нельзя покупать очки после быстрой проверки зрения в оптике. У детей рефракция может меняться, поэтому при подозрении на близорукость необходим полноценный осмотр офтальмолога. Специалист также оценит длину глаза и динамику изменений, отметила Шилова.

Ранее врач рассказала, что дети не всегда замечают снижение качества зрения и редко способны точно описать свои ощущения. Даже отсутствие жалоб не означает, что ребенок видит хорошо, напомнила эксперт.

