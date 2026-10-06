Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее самолет турецкой авиакомпании AJet, следовавший рейсом 4 180 из Анкары, экстренно сел в аэропорту ГАП Шанлыурфы. Причиной стало обнаружение на борту записки о наличии взрывчатого вещества.

После посадки людей эвакуировали для проверки самолета сотрудниками служб безопасности. Для безопасной эвакуации были приняты все необходимые меры.