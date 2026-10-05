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05 октября, 20:09

Политика

Финский лидер Стубб допустил, что новый миропорядок установится к 2030 году

Фото: AP/Abdul Saboor

Новый миропорядок установится к 2030 году. Такое мнение в интервью газете Washington Post высказал президент Финляндии Александр Стубб.

"Я не знаю, когда мир устаканится. Дайте ему еще лет пять. К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок", – сказал политик.

Он считает, что в настоящее время мир находится в переходном периоде, что делает ситуацию более сложной.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права. С его слов, Евразия еще должна сыграть свою роль для стабилизации обстановки.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что в мире создается более сложная, многополярная архитектура развития, в которой все большую роль играют государства, понимающие и ценящие важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах.

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