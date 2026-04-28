28 апреля, 10:35

Политика

Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мира

Фото: kremlin.ru

В мире формируется более сложная, многополярная архитектура развития. Такое заявление сделал Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".

По словам президента, в этой архитектуре все большую роль играют страны, которые понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, а также могут самостоятельно определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы, приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение.

Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, если будет основана на принципах равноправия и взаимоуважения и будет учитывать интересы всех государств, подчеркнул Путин.

"Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга", – отметил российский лидер.

Он также констатировал, что все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – необратимо меняются.

Ранее Путин сообщил, что ситуация на мировой арене все больше деградирует при том, что сотрудничество государств должно быть одним из фактором развития и процветания человечества. Он уточнил, что открытое и честное партнерство дает возможности для решения различных проблем.

