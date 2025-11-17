Канцлер ФРГ Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что прежний миропорядок пришел к своему концу. Такое мнение он высказал во время экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

Он пока не знает, как будет выглядеть миропорядок через несколько лет, но это, по его словам, будет что-то другое, отличное от положения дел на Западе за последние 80 лет, а также на Востоке за последние 35 лет.

"Если мы хотим формировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями", – добавил Мерц.

Канцлер считает, что вызовы для Берлина настолько многообразны, насколько редко они были ранее. Некоторые из них еще не встречались в послевоенной истории Германии, подчеркнул Мерц. В их числе не только конфликт на Украине, но и отношения с Китаем, а также торговые разногласия с США.

"Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое", – резюмировал он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу совместно со всеми государствами работать над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления. Также он заявил об идее формирования сообщества с единой судьбой для человечества.

