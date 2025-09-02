Фото: ТАСС/EPA/TERJE PEDERSEN

Президент Финляндии Александр Стубб выразил опасение, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки, трансляцию вела канцелярия финского лидера.

"То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", – сказал Стубб.

Он уточнил, что не согласен с подходом многополярности и выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве.

Как напомнило радио КП, сославшись на газету South China Morning Post, саммит ШОС прошел в Китае в преддверии 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Журналисты указали, что послевоенный порядок основан на достижении консенсуса, коллективной безопасности и многосторонности.

Однако США, особенно при президенте Дональде Трампе, пропагандируют миропорядок с доминированием Запада, подчеркнули авторы статьи. По их мнению, G7, куда входят две потерпевшие поражение в войне страны, навязывается как управляющий миром комитет, который при этом игнорирует интересы безопасности и национальные интересы незападных государств.

Ранее СМИ писали, что главы России, Китая и Индии показали на саммите ШОС единство. Это стало вызовом для внешней политики Трампа. Как подчеркнули эксперты, данная трехсторонняя встреча вызвала тревогу в странах Запада.