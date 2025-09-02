Лавров указал на попытки Запада помешать формированию многополярности

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Западные страны пытаются помешать формированию многополярного мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дипломат подчеркнул, что участники саммита ШОС в Тяньцзине сходятся во мнении, что мир становится многополярным. Однако Запад, стремясь сохранить свое доминирование, пытается помешать формированию многополярности. При этом прибегает для этой цели к прямому шантажу, санкциям и давлению.

Также Лавров отметил, что дискуссии во время саммитов ШОС и ШОС+ были очень содержательными. Главным результатом мероприятий министр назвал готовность стран-участников к отстаиванию национальных интересов.

Ранее дипломат сообщил, что Россия надеется на то, что попытки Запада помешать процессу урегулирования ситуации на Украине будут сорваны. По его словам, западные страны ищут повод, чтобы не допустить переговоры Москвы и Киева.