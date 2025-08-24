Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров во время интервью телеканалу NBC News подловил журналистку СМИ на бездоказательных обвинениях в адрес России.

Корреспондент утверждала, что ВС РФ якобы наносят удары по гражданским объектам на Украине, в том числе якобы по больницам и храмам. В ответ дипломат попросил ее представить доказательства своих слов, однако она не смогла этого сделать.

"Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили", – ответил Лавров.

Журналистка не смогла озвучить никаких примеров, заявив только, что репортеры телеканала, работающие на местах, видели эти удары. После этого она резко попыталась сменить тему.

"Как я уже сказал, NBC – это авторитетная вещательная компания. Ваша аудитория заслуживает того, чтобы получать конкретную информацию, когда вы делаете такие заявления", – заключил глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины.

Кроме того, официальный представитель Кремля указывал, что киевский режим демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России. При этом он подчеркнул, что российская система ПВО эффективно борется с атаками.