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Киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, а Вооруженные cилы РФ (ВС РФ) принимают меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы принимаем меры, естественно, наши военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и для минимизации рисков. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело", – прокомментировал политик украинские удары по Сочи.

Песков заметил, что Украина давно пытается перенести боевые действия на территорию России. Поэтому ВС РФ делают все возможное, чтобы создать буферные зоны на границе. Также российские военные продолжают уничтожение военной и околовоенной инфраструктуры украинского режима.

Комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры Москвы и Киева, Песков отметил, что обсуждение набора гуманитарных тем и предложение РФ о создании трех групп для работы онлайн стоит воспринимать как позитивные.

"Еще раз повторяю, каких-то прорывов сиюминутных просто невозможно ожидать", – добавил пресс-секретарь лидера страны.

Песков уверен, что предложения РФ конкретные, конструктивные и необходимые гражданам двух стран. Помимо продолжения обмена, это и возвращение гражданских лиц, которые удерживаются на Украине фактически как заложники.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля. По его итогам было решено обменяться военнопленными с обеих сторон, а РФ предложила передать украинской стороне еще 3 тысячи тел военнослужащих. Также Россия выступила с инициативой по созданию трех групп специалистов, которые могли работать онлайн, что поможет сэкономить как деньги, так и время. Эту идею Украина согласилась рассмотреть.

Позже стало известно, что в ночь на 24 июля украинский БПЛА атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус. Обломки беспилотника упали в Сочи, из-за чего погибли 2 человека и еще 11 пострадали.

