Число погибших после атаки БПЛА на Сочи выросло до двух человек

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Число погибших в Сочи после атаки украинских БПЛА выросло до двух человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений", – написал он в своем телеграм-канале.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек, четверых из них госпитализировали, включая сотрудника ДПС. Последнего доставят санавиацией в краевую больницу, отметил глава региона. Остальные пострадавшие получат помощь амбулаторно.

"Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся. Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", – сказал Кондратьев.

При этом инфраструктура и аэропорт Сочи работают штатно после атаки БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу города. Фиксируется задержка некоторых рейсов. На месте падения обломков планируется начать разбор завалов.

"Сейчас угрозы с воздуха нет", – говорится в сообщении.

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу на федеральной территории (ФТ) Сириус в ночь на 24 июля. При этом обломки БПЛА упали в Адлерском районе Сочи.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Сочи был временно закрыт на прием и выпуск самолетов. Позже ограничения сняли.