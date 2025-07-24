24 июля, 04:21Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Грозного
Фото: 123RF/langdu8x
Временные ограничения сняты в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты.
Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты меньше часа. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Ранее аналогичные ограничения вводились в авиагавани Сочи. Спустя несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск гражданских самолетов.