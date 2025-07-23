АТОР не получала жалоб от летевших рейсами Turkish Airlines россиян из-за потери багажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ассоциации туроператоров России (АТОР) не поступали жалобы от туристов, которые могли остаться без багажа после перелета из Турции в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе ассоциации.

Телеграм-канал SHOT ранее сообщил более чем о тысячи туристов, которые пострадали из-за потери своего багажа во время перелета. По словам россиян, компания не назвала точные даты доставки вещей владельцам.

"В АТОР жалобы не поступали", – ответили в ассоциации.

Для Turkish Airlines это уже не первый проблемный случай. 19 июля сотрудники Росавиации сообщили о задержке рейса в аэропорту Внуково. Как отмечается, представитель авиакомпании даже не вышел к пассажирам. Туристам не предоставили временное размещение в отеле, еду и воду.