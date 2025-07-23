Более 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы и Подмосковья

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Свыше 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы и Подмосковья, еще 5 рейсов отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

К 10:30 по московскому времени в Шереметьево более чем на час было задержано 9 рейсов; еще 18 – во Внуково. При этом в Домодедово опаздывали 4 рейса и отменен один, а в Жуковском отменили 4 вылета.

По данным на 01:20, наибольшее количество рейсов (по 18) было задержано в аэропортах Внуково и Шереметьево. К 05:20 в аэропорту Внуково было задержано 14 рейсов, а в Шереметьево – 5 самолетов в последующие пару часов.

Ранее сообщалось, что до утра в городе сохранялся туман с ухудшением видимости 200–700 метров. При этом столичные аэропорты являются всепогодными, поэтому изменения в расписании в таких ситуациях, как правило, бывают незначительными.

Между тем Минтранс РФ планирует отработать систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. Глава ведомства Андрей Никитин посетил аэропорт Внуково и ознакомился с работой круглосуточного оперштаба, где мониторят все задержки и отмены рейсов, а также качество обслуживания пассажиров.

