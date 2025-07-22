Москвичей предупредили о ночном тумане с видимостью 200–700 м

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Москве до утра среды, 23 июля, сообщает в своем телеграм-канале Дептранс со ссылкой на МЧС России.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей проявлять внимательность во время поездок, соблюдать дистанцию с другими участниками дорожного движения, а также не совершать резких маневров в пути.

Вместе с тем автомобилистам рекомендовали не использовать дальний свет фар, а вместо него включать ближний свет и противотуманные фары.

Между тем в Московском регионе подошел к концу период интенсивных ливней. По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 июля, столбики термометров достигнут отметки в 26–28 градусов, а 25 июля, когда дожди прекратятся, температура поднимется до 30.

Как отметила метеоролог Татьяна Позднякова, в климате Москвы в июле появились черты южных тропических регионов, которым свойственны повышенная влажность, периоды жары и ливни.

Эксперт подчеркнула, что такая погодная обстановка приводит к росту количества осадков и случаев штормов. При этом дожди характеризуются высокой интенсивностью.