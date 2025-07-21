"Роскосмос" показал из космоса циклон, накрывший Москву рекордным дождем

"Роскосмос" опубликовал в своем официальном телеграм-канале видеозапись с циклоном, принесшего в Москву рекордное количество осадков.

Для видео были использованы снимки со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". На кадрах видно, что вихреобразное скопление густых белых облаков полностью накрыло столицу, Подмосковье и соседние регионы.

"Москву накрыло дождем: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывал таким дождливым, как сегодня", – подчеркнули в "Роскосмосе".

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 21 июля в столице выпало рекордное количество осадков. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано выпадение 21 миллиметра дождевой воды, а за сутки значение достигло 49 миллиметров.

Также из-за дождей на 2,5 метра поднялся уровень реки Яузы в Москве. В результате чего оказалась затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом.