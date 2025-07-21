Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Воду откачали из тоннеля на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По данным МЖД, в настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Кроме того, на станции вновь осуществляется посадка и высадка пассажиров на пригородные поезда и второй центральный диаметр.

Тоннель на станции был подтоплен, а после и закрыт на вход и выход из-за сильного ливня, который обрушился на Москву утром понедельника, 21 июля. На месте работали аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб, которые занимались откачкой воды.

Дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду будут наблюдаться в Москве до конца дня. Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за грозы в Московском регионе продлен до 21:00 вторника, 22 июля.

Из-за непогоды москвичам и туристам рекомендовали воздержаться от прогулок на улице, не искать укрытия под деревьями и оставлять под ними личный транспорт. В настоящее время городские службы устраняют последствия стихии.