Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 16:50

Транспорт

Воду откачали из тоннеля на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Воду откачали из тоннеля на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По данным МЖД, в настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Кроме того, на станции вновь осуществляется посадка и высадка пассажиров на пригородные поезда и второй центральный диаметр.

Тоннель на станции был подтоплен, а после и закрыт на вход и выход из-за сильного ливня, который обрушился на Москву утром понедельника, 21 июля. На месте работали аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб, которые занимались откачкой воды.

Дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду будут наблюдаться в Москве до конца дня. Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за грозы в Московском регионе продлен до 21:00 вторника, 22 июля.

Из-за непогоды москвичам и туристам рекомендовали воздержаться от прогулок на улице, не искать укрытия под деревьями и оставлять под ними личный транспорт. В настоящее время городские службы устраняют последствия стихии.

"Мой район. Новости": автосервис затопило после дождя на Нагорной улице в Москве

Читайте также


транспортпогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика