21 июля, 12:56Общество
Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды в Москве
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Городские службы Москвы начали ликвидировать последствия ливня с ветром, из-за которых в столице были повреждения деревьев. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Специалисты оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья.
Порывы ветра достигли 15 метров в секунду. В связи с этим горожан призвали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять около них транспортные средства.
Ливень с грозой накрыл Москву 21 июля, из-за чего в городе был введен желтый уровень опасности. Из-за непогоды движение перекрыто на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062. Ситуация на дорогах оценивается в пять баллов.
Непогода также может стать причиной задержек наземного общественного транспорта. В частности, могут быть изменены некоторые маршруты.
Кроме того, в аэропортах Московского региона было задержано и отменено около 130 рейсов. Однако представители авиагаваней подчеркивают, что аэропорты являются всепогодными, в связи с чем изменение в расписании может быть незначительным.
Проливные дожди сохранятся в Москве весь день 21 июля