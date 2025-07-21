Почти 130 рейсов задержано или отменено в аэропортах Московского региона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 130 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы и Подмосковья, следует из данных онлайн-табло гаваней.

После 09:00 по московскому времени в Шереметьево задержано 58 самолетов, отменено 36. Во Внуково полет отложили у 19 рейсов, а отменили 3. В Домодедово задержанными оказались 7 самолетов, отменен 1 рейс, а в Жуковском задержано 3 борта.

Все столичные аэропорты являются всепогодными, в связи с чем изменение в расписании может быть незначительным. Задержки одновременно во всех гаванях до 40 рейсов носят технический характер по различным причинам.

Ливень с грозой накрыл Москву 21 июля. Непогода стала причиной возможных задержек наземного общественного транспорта. В частности, могут быть изменены некоторые маршруты. Жителей и гостей города призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 21 июля. На улицах Москвы дежурят бригады и специализированная техника Мосводостока. Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта.